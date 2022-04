Brücke in Korntal-Münchingen Im September soll freie Fahrt sein

Korrosionsschäden gravierender als gedacht

Dass sich die Sanierung so in die Länge zieht, hat mehrere Gründe: Es hatte sich zum Beispiel herausgestellt, dass die Korrosionsschäden an der Brücke gravierender sind als von Gutachtern zunächst beurteilt. Deswegen musste die Mittelstützung aufwendig und unter laufendem Bahnbetrieb erneuert werden. Es sei eine große Herausforderung gewesen, dass die Mittelstützen nicht wie geplant saniert werden konnten, „und anstelle dieser Stahlpendelstützen eine massive Betonscheibe errichtet werden musste“, sagt Alexander Bagnewski.