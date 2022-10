Brottester im Kreis Böblingen Auf Laib und Seele getestet

Nach dem Aufschneiden schaut sich Stiefel dann die Krume an, testet diese auf die Elastizität und prüft auch, ob das Brot größere Löcher hat. „Die Leute wollen ein Brot bestreichen, nicht den Teller“, scherzt Stiefel. Es kommt aber auch auf das Gebäck an, fügt er hinzu – bei einem Baguette gehören Löcher in der Krume beispielsweise dazu. Dann folgt der wohl wichtigste Teil: Der Geruchs- und Geschmackstest.

Gute Qualität beim Brot im Landkreis

Und welches Brot ist nun das beste im Landkreis Böblingen? Eine genaue Antwort können Stiefel und Sautter nicht geben. Denn bei den Tests geht es nicht darum, eine absolute Rangliste der Bäckereien aufzustellen. „Man kann ein Croissant ja nicht mit einem Körnerbrötchen vergleichen“, so Stiefel. Was Sautter aber sagen kann: Erste Hochrechnungen waren bis jetzt sehr positiv. „Im Landkreis Böblingen sind sehr viele gute Produkte dabei.“

Die Brotprüfung liefert also kein absolutes Urteil aller Bäckereibetriebe, sondern ist viel mehr eine Möglichkeit für die Bäckereien, professionelles Feedback für ihre Waren zu bekommen. Hat Stiefel, der selbst lange Jahre Bäcker war, Kritikpunkte, notiert er auch immer Verbesserungsvorschläge – ob diese angenommen werden, bleibt den Bäckern dann selbst überlassen.

Manche Bäcker sind jedes Jahr dabei

Oft sind es die selben Betriebe, die ihre Waren begutachten lassen. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals nicht mitgemacht haben“, berichtet etwa Heike Renz, die mit ihrem Mann die Weiler Bäckerei Renz führt. Noch sind die Produkte ihres eigenen Betriebs, der in diesem Jahr Schauort der Brotprüfung ist, nicht unter die Lupe des Brottester gekommen. „Aber er hat schon gesagt, dass unsere Ware schön aussieht“, freut sich Renz. Große Sorgen muss sie sich nicht machen: In den vergangenen Jahren erhielten die getesteten Backwaren von Renz immer das Prädikat „sehr gut“.

Die Ergebnisse des Brottests finden Kunden unter www.brotinstitut.de .