Brennpunkt Immobilienmarkt in Leonberg Wenn der Ausblick plötzlich verschwindet

Ämter unterbesetzt

Die langwierigen Genehmigungsverfahren, das stellt Schwarz bei nahezu allen Projekten fest, sind ein zentrales Problem. Neben den eingangs erwähnten Einspruchsmöglichkeiten werden auch in den Bauordnungsämtern die Anträge oft nur schleppend bearbeitet. Der Unternehmer führt dies nicht auf Unwilligkeit der Mitarbeit zurück, sondern vor allem auf eine dramatische Unterbesetzung.

Ein Eindruck, den der Abgeordnete bestätigt. Oft schnappten private Ingenieurs- und Planungsbüros den Nachwuchs weg, hat Tobias Wald beobachtet. In den Rathäusern stapeln sich derweil die Akten. Der Wohnungsmarktexperte wirbt für pragmatisches Vorgehen: „Wenn ich als Sachbearbeiter merke, dass noch einige Unterlagen fehlen, genügt doch ein Anruf beim Bauträger.“ Das verkürze die Genehmigungswege und vermeide Frust.

Wohnungssuchende ohne Stimme

Überhaupt setzt der Politiker auf Pragmatismus, gerade wenn im Vorfeld Widerstand zu erwarten ist: „Man muss potenzielle Kritiker einbinden.“ Grundsätzlich hält es Wald aber für richtig, Bauprojekte offensiv anzugehen: „Denn jene, die dringend eine Wohnung brauchen, haben oft keine Stimme, die sich für sie einsetzt.“

Dass die Wohnungsnot dramatisch bleibt, darin sind sich Schwarz und Wald einig. Daher setzen beide auf die weitere Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und auf die Umwidmung von Gewerbe- in Wohngebiete. Was zumindest in Leonberg schwierig sein dürfte.