Brennpunkt A 8 zwischen Stuttgart und Pforzheim 1200 Staustunden auf gerade mal 40 Kilometern

Mehr als ein Fünftel aller Staustunden

Der längste Einzelstau in diesem Abschnitt war übrigens am Freitag, 29. Juli, zwischen Stuttgart-Flughafen/Messe und Rutesheim mit 15 Kilometern. Hier immerhin haben andere A-8-Strecken die Nase weit vorn: Am Samstag, 10. September, mussten sich Autofahrer über 23 Kilometer zwischen Esslingen und Hohenstadt abquälen, am Freitag, 19. August, sogar über 27 Kilometer zwischen Memmingen-Süd und Aalen.