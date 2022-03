Brennendes Hybridauto in Leonberg Fahrzeugbatterie war nicht betroffen

Fahrzeugbatterie von Brand nicht betroffen

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr. Der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen wurde ein brennendes Fahrzeug in dem Autohaus in der Glemseckstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Wehrkräfte stand der Audi A8 E-Tron bereits vollständig in Flammen.