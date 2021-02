Breitbandversorgung Weissach dauert der Glasfaserausbau zu lange

Weitere Anbieter hätten bei dieser Option die Möglichkeit, entweder selbst Glasfaser mitzuverlegen oder zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Glasfasernetz aufzubauen. In der Kooperationsvereinbarung sei überdies ausdrücklich geregelt, dass die Deutsche Glasfaser das Netz selbst betreiben oder einem dritten Telekommunikationsunternehmen zur Vermarktung überlassen kann. Der Vertrag soll auf eine Dauer von 30 Jahren geschlossen werden.

Das Unternehmen und die Gemeinde drücken indes mächtig aufs Tempo: Der Abschluss der Ausbauarbeiten soll bereits in diesem Jahr erfolgen. Die Telekom, die nun das Nachsehen hat, könnte in Weissach jetzt sogar noch weiter ins Hintertreffen geraten: Denn die Deutsche Glasfaser habe, so ist aus dem Rathaus zu erfahren, darüber hinaus auch schon signalisiert, die Infrastruktur für das schnelle Internet auch im weiteren Ortsteil Flacht vorantreiben zu wollen. Der Weissacher Bürgermeister schätzt, dass in der Gesamtgemeinde bislang lediglich 15 bis 20 Prozent der Haushalte von einem bereits verlegten Glasfaserstrang profitieren könnten. Zu wenig, nach Ansicht des Rathauschefs.