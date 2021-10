Breitbandausbau Unterwegs zu schnellem Internet

Weil der Stadt - Als eine von vier Kommunen im Kreis Böblingen hat Weil der Stadt eine der neuen 5G-Stationen von Vodafone in Betrieb genommen, außerdem gibt es zwei in Böblingen und je eine in Aidlingen und Sindelfingen. Mittelfristig soll die gesamte Region an das 5G-Netz angebunden werden, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazität zu erweitern. Bis Mitte des nächsten Jahres plant Vodafone weitere 5G-Bauprojekte, und zwar drei in Sindelfingen, je zwei in Weil im Schönbuch und Weissach und eine in Böblingen, Leonberg, Rutesheim, Gärtringen, Herrenberg und Renningen.