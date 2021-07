Breitbandausbau Geld für die weißen Flecken

Leonberg - Es gibt sie auch in Leonberg noch, die sogenannten „weißen Flecken“. Jene Stadtgebiete, die mit langsamem Internet ausgestattet sind oder gar keinen Anschluss haben. Die Stadtverwaltung hatte sich beim Bund dafür eingesetzt, dass weitere Gebiete Teil des flächendeckenden gigabitfähigem Internet in Leonberg werden. Der Einsatz trägt nun Früchte, denn die Stadt hat einen vorläufigen Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur über Breitband-Fördermittel von 760 000 Euro erhalten. Die Summe entspricht in etwa einer voraussichtlichen Förderquote von 50 Prozent der geschätzten Ausgaben für den Anschluss dieser – noch – unterversorgten Bereiche.