Leonberg - Dominik Sacher kennt die Daten noch ganz genau: Am 1. April 2004 hatte er sein erstes Brauhaus eröffnet – mitten in einem Gewerbegebiet! Doch für den jungen Braumeister, den es nach einem beruflichen Gastspiel in der Ditzinger Hausbrauerei Wichtel in die Selbstständigkeit zog, war der Standort im Hertich, wie er heute sagt, „ideal“. Denn Leonberg hatte noch keinen Brauereiausschank, aber die Stadt gab das auf jeden Fall her.