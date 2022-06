Brandstiftung in Weil der Stadt Kinderweinen im Kopf und dann gezündelt

Der schwerste der insgesamt elf Vorwürfe lautet auf versuchte schwere Brandstiftung: Er soll Anfang Januar dieses Jahres in einem Fahrrad-Abstellraum eines Flüchtlingsheims in der Luisenstraße in Weil der Stadt, in dem 34 Menschen wohnen, einen Kinderwagen angezündet haben. Da in der Nähe ein Holzbalken gewesen sei, habe die Gefahr bestanden, dass sich daraus ein größerer Brand entwickelt. Der 42-Jährige räumte vor Gericht unumwunden ein, den Kinderwagen angezündet zu haben, sagte aber, Das Heim habe er jedoch nie in Brand setzen wollen. „Der Balken war mehr als einen Meter entfernt“, erläuterte er.

Papiere wegen schwarzer Magie verbrannt

Er sei traurig gewesen, da er keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, weil seine Tochter ihre SIM-Karte im Handy gewechselt hatte. Er habe eine Frauenstimme und Kinderweinen im Kopf gehört, daher sei er auf den Kinderwagen gekommen. Zudem seien die anderen Flüchtlinge neidisch auf ihn gewesen, weil er eine Frau und Kinder habe. „Ich war müde und psychisch belastet, nach dem Anzünden fühlte ich mich leichter“, erklärte der Mann. Er räumte auch ein, zuvor im Vorhof einer Kirche in Weil der Stadt zwei Türen und einen Tisch angezündet zu haben.

Auch die anderen zehn Straftaten, die zwischen August und November vergangenen Jahres geschahen, gab der Mann weitgehend zu: dass er im Streit mit einem Mitbewohner diesen mit einem Regenschirm geschlagen habe, weil er Angst vor ihm hatte. Dass er einen Anhänger mit einem Stein zerkratzt und an einem Fahrrad das Licht und Speichenreflektoren abgerissen habe.

Dass er seinen eigenen Briefkasten aufgebrochen habe, weil er den Schlüssel verloren habe und in seiner Unterkunft verschiedene Papiere in einer Pfanne oder im Spülbecken verbrannt habe, weil sie ölig waren oder mit schwarzer Magie zu tun hatten. Auch dass er trotz eines Annäherungsverbotes an der Wohnungstür seiner Frau geklingelt hatte, weil er Hunger hatte, räumte der 42-Jährige ein.

Der Prozess wird am Donnerstag, 9. Juni, fortgesetzt, das Urteil soll dann am 15. Juni verkündet werden.