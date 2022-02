Brand in Münchingen Wohngebäude steht in Flammen

Korntal-Münchingen - Einen Schaden von geschätzt rund 150 000 Euro hat am Mittwochabend ein Brand im Stadtteil Münchingen von Korntal-Münchingen angerichtet. Warum gegen 20.40 Uhr auf einem Grundstück in der Siebenmorgenstraße zunächst ein Traktor in Flammen stand, ist laut der Polizei bisher unklar. Das Feuer sprang auf einen Teil des angrenzenden Wohngebäudes und teilweise auch auf das Dach über. Die vier Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Ihr Heim ist allerdings unbewohnbar, weil der Rauch durch alle Räume zog.