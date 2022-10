Brand in Merklingen Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen

Etwa hundert Feuerwehrkräfte mit insgesamt 16 Fahrzeugen sind am Sonntagabend bei einem offenen Dachstuhlbrand eines Hauses in der Unteren Talstraße in Merklingen im Einsatz gewesen. Gegen 19.20 Uhr war der Alarm bei der Weil der Städter Feuerwehr eingegangen. Die ersten Einsatzkräfte sichteten beim Eintreffen vor Ort bereits die offenen Flammen im Dachstuhl. Zu diesem Zeitpunkt hatten die zwölf Bewohner ihre Wohnungen bereits verlassen. Fünf Menschen wurden verletzt, einer davon musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Tübingen geflogen werden. Die Person ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die anderen Leichtverletzten wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gefahren.