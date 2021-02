Renningen - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Renningen/Malmsheim. Nach ersten Informationen der Feuerwehr, brach der Brand in der Dachkonstruktion aus, dabei schlugen Flammen aus einem Teil des Daches. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Das Haus ist nach den Angaben der Feuerwehr aktuell wegen Renovierungsarbeiten nicht bewohnt. Das Gebäude sei ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über eine Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.