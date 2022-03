Brand in Korntal-Münchingen Hecke fängt Feuer – rund 20 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Korntal-Münchingen am Donnerstagnachmittag ist ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Hölderlinstraße im Stadtteil Münchingen aus. Es stellte sich später heraus, dass ein Anwohner gegen 15.30 Uhr auf seinem Balkon einige Dokumente verbrannt hatte. Der Funkenflug setzte dabei eine angrenzende Hecke in Brand.