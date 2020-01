Brand in Freiberg am Neckar Hat ein defekter Sessel eine 90-Jährige das Leben gekostet?

Der Vorfall sei sehr tragisch für die Familie, sagt Freibergs Bürgermeister Dirk Schaible. „Das trifft uns auch.“ Er denke bei solch schweren Einsätzen nicht nur an die Opfer, sondern auch an die Einsatzkräfte. Freiberg sei in den vergangenen Jahren glücklicherweise von schweren Feuern verschont geblieben, so Schaible. „Jetzt war es aber bereits der zweite schwere Brand innerhalb kurzer Zeit.“

Ende November war im Stadtteil Geisingen in einem Fachwerkhaus ein Feuer ausgebrochen, vier Menschen retteten sich selbst, zwei Hunde verendeten in den Flammen. Das Gebäude ist seitdem nicht mehr bewohnbar. Die Ursache ist nach wie vor unklar, da das Haus immer noch nicht betreten werden kann.

Ähnliche Fälle sind nicht bekannt

Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen auch zur Ursache des Brandes am Mittwochabend, der erste Anhaltspunkt ist allerdings höchst ungewöhnlich: „Der Brand ist vermutlich von einem elektrisch betriebenen Sessel ausgegangen, der aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein könnte“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Thomas Jetter bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Sessel voller Glut schwelte, als die Wehr das Gebäude betrat.

Ungewöhnlich ist die mögliche Ursache dennoch. Immer wieder brechen Feuer wegen glimmender Zigarettenkippen aus, auch defekte Heizkissen führten in den vergangen Jahren mehrfach zu Bränden. Fälle in denen sich elektrisch betriebene Sessel entzünden, sind bislang aber nicht bekannt. Auch nicht bei Experten. „Ich bin jetzt seit 22 Jahren im Verband der Deutschen Möbelindustrie beschäftigt und von so einem Fall habe ich noch nie gehört“, sagt Sprecher Achim Hannott. Der Verband vertritt die Interessen von deutschen Möbelherstellern. Den konkreten Fall könne Hannott zwar nicht einordnen, er weist jedoch auf mögliche Risiken von Möbeln minderer Qualität hin.