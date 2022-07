Brand in Ditzingen Feuer zwischen Maispflanzen

Ein vermeintlich brennendes Maisfeld hat am Samstagmorgen die Feuerwehr gefordert. Wie der Ditzinger Wehrsprecher Andreas Häcker mitteilt, hatte ein Bewohner aus der Hermann-Hesse-Straße in Ditzingen gegen 6.45 Uhr das Feuer gemeldet. Bei der aktuell hohen Gefahr für Vegetationsbrände rechne die Feuerwehr jederzeit mit Flächenbränden, sagt Andreas Häcker, aber dass ein Feld mit saftig grünem Mais an einem kühlen Morgen brannte, verwunderte die Einsatzkräfte dann zunächst doch.