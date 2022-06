Eine leicht verletzte Person und rund 15 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Wohnungsbrandes am Montagabend in der Ditzenbrunner Straße in der Kernstadt. Gegen 19.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 33 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus – weil einem 78-Jährigen in seiner Küche ein Missgeschick passierte.