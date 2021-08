Friolzheim - Erst roch es im Fahrzeug unangenehm, dann rauchte es außerdem aus dem Motorraum: Wohl wegen eines technisches Defekts geriet am Sonntag gegen 10.40 Uhr auf der A 8 bei Friolzheim ein Saab Cabrio in Vollbrand. Der Fahrer und seine Beifahrerin, die hinter Pforzheim-Süd in Richtung Stuttgart unterwegs waren, blieben unverletzt: Er stoppte rechtzeitig auf dem Standstreifen.