Gerlingen/Leonberg - Der VW eines 18-Jährigen hat am Sonntagnachmittag auf der A 81 bei Gerlingen Feuer gefangen. Die beiden Insassen im VW wurden nicht verletzt. Wie die Polizei am Montag meldet, war der 18-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der A 81 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als der VW zu brennen begann.