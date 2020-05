Bowling Das Schlusslicht darf drinbleiben

Ihren Sport betreiben beide und das gesamte Team mit viel Idealismus. Zu Auswärtsspielen müssen sie sich freitagnachmittags häufig durch den Berufsverkehr quälen, manchmal kommen sie erst um ein Uhr nachts in ihrem Hotel an. Am Samstag stehen sie in der Regel um 8 Uhr auf der Bahn, der Spieltag mit allen zehn Teams dauert von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag dann von 9 bis 13 Uhr. Immerhin werden die Kosten für Fahrten und Übernachtungen von Sponsoren gedeckt. „Um Sponsoren müssen wir uns aber kümmern, von allein kommt keiner auf uns zu“, sagt Monika Adlung.

Bälle sind nicht günstig

Jede Spielerin hat zudem sechs verschiedene Bälle, die zwischen 200 und 250 Euro kosten. Sie unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur, der Bohrung oder der Struktur des Kerns, um auf dem so genannten Ölmuster der Bahn gut zu rollen. Zwei Trainingseinheiten stehen bei den Cosmos-Frauen pro Woche auf dem Plan. Da der Großteil des Teams aus dem Großraum Leonberg kommt, stößt das Vorhaben der Traumpalast-Betreiber, im neu geplanten IMAX-Komplex eine Bowling-Anlage einzubauen, auf offene Ohren. „Wenn wir eine Trainingsgelegenheit in Leonberg hätten, wäre das Spitze“, meinen Natascha Block und Monika Adlung unisono.

Im vergangenen Jahr gelang Cosmos Stuttgart – so heißt das Frauenteam im BSO – der Aufstieg in die erste Bundesliga, wo die Mannschaft schon von 2015 bis 2017 gespielt hatte. „Zwischen der ersten und zweiten Bundesliga liegen Welten, eigentlich gehört da noch eine Liga dazwischen“, meint Monika Adlung. Nach drei von sechs Spieltagen in Ludwigshafen, Recklinghausen und Berlin lagen die Stuttgarterinnen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz betrug bereits 14 Punkte. Pro Spieltag sind theoretisch 28 Punkte möglich. Auch nach dem fünften Spieltag hatte dieser Rückstand noch Bestand. Dann war Schluss. Der letzte Spieltag und das Finale wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Deutsche Bowling Union erklärte das zu diesem Zeitpunkt führende Team zum deutschen Meister (BSC Kraftwerk Berlin) und entschied, dass es im Sportjahr 2019/2020 keine Absteiger gibt. Das Schlusslicht aus Stuttgart bleibt damit eine weitere Saison erstklassig. In der Saison 2020/2021 wird mit zwölf Mannschaften gespielt, in der darauffolgenden Saison 2021/2022 werden die Bundesligen wieder auf zehn Mannschaften reduziert.

Bowlingsport

Zu den führenden Nationen gehören die USA, Japan und die skandinavischen Länder, wo Bowling Schulsport ist. In Deutschland hat es immer noch den Charakter einer Randsportart. Einen Bundesligabetrieb gibt es seit Beginn der 1970er-Jahre. Die drei führenden Frauenteams der Vergangenheit sind BSC Kraftwerk Berlin, Radschläger Düsseldorf und BV 77 Frankfurt.

Anforderungen

Ähnlich wie beim Bogenschießen und Darts ist die Konzentrationsfähigkeit eine der wichtigsten Voraussetzungen beim Bowling. Erforderlich sind aber auch Kraft und Kondition: Ein Ball wiegt sieben Kilogramm, ein Bundesliga-Spieltag dauert acht Stunden. „Die Spielerinnen in der Bundesliga sind jünger geworden“, sagt Natascha Block.