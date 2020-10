Bow Tie Big Band Jazzmusik im Renninger Sportstadion

Es geht nur ein Konzert im Freien

Zehn bis zwölf Konzerte gibt die Jazzband im Durchschnitt jährlich. Inklusive der Auftritte bei anderen Veranstaltern, etwa in Jazzclubs oder auf Jazzfestivals. Nun war in diesem Jahr das Stadionkonzert das erste. Doch wie ist die Idee zum Open-Air auf dem Rankbach-Sportgelände entstanden? „Ich habe überlegt, was prinzipiell möglich wäre. Welche Chance wir überhaupt hätten, auf die Bühne zu gehen und uns in Renningen mal wieder zu zeigen“, sagt der Bandmanager.