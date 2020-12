Bosch-Entwicklungschef Thomas Kropf Die heiligen Momente sind oft ganz simpel

Renningen - Kaum ein Gebäude im Altkreis ist so prominent wie der Bosch-Turm in Renningen. Der Malmsheimer Forschungscampus bildet den Knotenpunkt des internationalen Forschungs- und Entwicklungsverbunds der Bosch-Gruppe. Rund 1900 Mitarbeiter mit etwa 50 unterschiedlichen Nationalitäten forschen und entwickeln am Standort Renningen. Thomas Kropf ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung bei der Robert Bosch GmbH. Auch ihm haben wir die Frage gestellt, was ihm heilig ist.