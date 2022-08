Explosive Aktion in Gebersheim Wie die Bombe entschärft wurde

Manchmal geht das Vorhaben alles andere als glimpflich aus. Beispielsweise im August 2012 in München-Schwabing, als eine 250-Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt wurde. Mehrere Dachstühle hatten durch umherfliegendes, brennendes Stroh Feuer gefangen. Das Stroh sollte eigentlich die Wucht der Detonation mildern. Viele Fenster gingen zu Bruch, viele Häuser wurden zerstört. Am 1. Juni 2010 waren in Göttingen drei Sprengexperten unter damals ungeklärten Umständen gestorben, noch bevor sie eine Bombe mit einen deformierten Langzeitzünder mit Ausbausperre entschärfen konnten.

Wie oft werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden? Im Durchschnitt entschärft der Kampfmittelbeseitigungsdienst 20 bis 24 pro Jahr im Land. Die in Gebersheim war die Nummer 16 im laufenden Jahr 2022, aber bereits die sechste im August. „Oft wird man bei Baumaßnahmen fündig, doch wie viele noch in der Erde liegen, weiß keiner“, sagt Rottner. Vor allem bei den Langzeitzündern wird in den nächsten Jahrzehnten die Gefahr der Selbstdetonation größer, denn an den Zündvorrichtungen nagt der Zahn der Zeit.

Wie geht jemand vor, der einen Verdacht hat, eine Bombe gefunden zu haben? Bauchschmerzen bereiten dem KMBG ambitionierte Magnetangler. „Sie meinen etwas Gutes zu tun, doch sie lösen meist nur zusätzliche und unnötige Einsätze aus“, sagt Christoph Rottner. Sollte jemand den Verdacht haben, eine Bombe gefunden zu haben, der könne sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden. In jedem Fall sollte man nicht selbst aktiv werden.