Böblinger Therme wieder geöffnet Ein Zeitfenster fürs Saunieren

Verzichten muss die Therme wiederum auf jede Menge Einnahmen. Allein durch die Schließzeit von Mitte März an gingen dem städtischen Betrieb 1,2 Millionen Euro verloren. In diesem Jahr rechnet Rolf Dettinger insgesamt mit einem Umsatzausfall von bis zu 2,4 Millionen Euro. Mit der Verwaltung soll ein Solidarpakt geschmiedet werden. Auch die Gäste werden ihren Beitrag leisten: Der freie Eintritt zum Geburtstag entfällt bis März 2021. Von den 80 Mitarbeitern sind rund 60 Prozent in Kurzarbeit. Mit der Eröffnung sind alle zumindest teilweise wieder beschäftigt, weil in Teams gearbeitet wird, die sich nicht überschneiden. Die anderen haben die Schließzeit für Reparaturarbeiten genutzt, damit kann das Mineralbad 2021 durchgehend geöffnet bleiben.

„Die Therme ist ein Markenzeichen von Böblingen“, sagt Stefan Belz. Deshalb sollte sie so schnell wie möglich wieder aufmachen, erklärt der Oberbürgermeister. Das Konzept zu erarbeiten sei komplex gewesen. Er versicherte, die Verwaltung werde den Betrieb bei allen Anstrengungen und Ideen, die finanziellen Ausfälle zu meistern, unterstützen: „Die Pandemie müssen wir gemeinsam bewältigen.“

Reservierung zwingend erforderlich

Zugang

: Vor dem Besuch der Mineraltherme ist zunächst eine Entscheidung notwendig: – ob man lieber zum Thermalbaden inklusive der Classic-Sauna möchte oder in den Saunagarten. Dann ist eine Online-Reservierung unter www.mineraltherme-boeblingen.de/reservierung zwingend erforderlich. Bis zu drei Tage vorher kann man seinen Besuch dort buchen. Wer keinen Internetzugang hat, darf anrufen, was viele der älteren Stammgäste in Anspruch nehmen. Die Telefonnummer 0 70 31 / 8 17 48 93 52 ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr besetzt.

Zutritt

Gleich im Eingangsbereich müssen die Gäste ihre Reservierung vorzeigen, bevor sie zur Kasse vorgelassen werden. Wer keine hat, hat vielleicht Glück: Nur wenn die zulässige Gesamtpersonenzahl noch nicht überschritten ist, können Nachzügler spontan eingelassen werden.