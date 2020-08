Böblinger IBA-Projekt: Postareal Bürgerideen für Leuchtturmprojekt gefragt

Geplant ist auch die Wahl von Bürgervertretern, die während der gesamten Planungsphase die Interessen der Böblinger repräsentieren. Jeder, der möchte, kann sich als Bürgervertreter bewerben. Die Wahl findet dann beim Bürgerworkshop am 5. Oktober statt. Die Gewählten werden dann zu speziellen Workshops mit Experten der Stadtplanung geladen.

Bereits am 17. November sollen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vorliegen und werden dann öffentlich präsentiert. Sie sind Grundlage für einen Architektenwettbewerb für das Postareal. Die preisgekrönten Planungen aus diesem Wettbewerb sollen dann im Mai kommenden Jahres vorliegen. Anschließend ist eine weitere Dialogphase mit Bürgern geplant.

Bis zur IBA 2027 soll alles fertig sein

Sobald die Pläne stehen, kann das Postgebäude abgerissen werden, und die Arbeiten für die neue Bebauung können beginnen. Bis zur IBA-Ausstellung im Jahr 2027 soll alles fertig sein. Dann soll die Welt auf Böblingen schauen, so der Wunsch des Böblinger Oberbürgermeisters Stefan Belz. Er findet, dass die Internationalität der Bauausstellung gut zu Böblingen passt. „Mehr als die Hälfte unserer Einwohner haben Migrationshintergrund. Bei uns leben Menschen aus 125 Nationen eng zusammen.“ Deshalb hofft er, dass sich im Vorfeld der IBA viele Bürger beteiligen. Sein Aufruf an alle: „Machen Sie mit!“

Auch Sindelfingen macht mit

Termine

Die öffentliche Auftaktveranstaltung für die Bürgerbeteiligung zum Postareal ist am 18. September von 18.30 bis 20.30 Uhr auf dem Parkdeck P2 des Mercaden. Bis 13. September muss man sich dazu anmelden (Mail an: postareal@bbg-boeblingen.de). Die Online-Befragung hat bereits begonnen. Bis 18. Oktober können Bürger mitmachen unter https://postareal.bbg-boeblingen.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Projekt sowie die weiteren Termine für den Bürgerdialog. Unter anderem gibt es am 2. Oktober von 16 Uhr an einen Stand im Mercaden sowie am 7. Oktober von 9 bis 11 Uhr eine Information auf dem Wochenmarkt. Der Bürgerworkshop findet am 5. Oktober statt.

IBA

Mehr als hundert Vorhaben sind bei der IBA eingereicht worden. 13 wurden bereits zu IBA-Projekten erklärt. Davon sind fünf in Stuttgart, die anderen in der Region. Aus dem Kreis Böblingen ist auch die Neugestaltung des Sindelfinger Krankenhauses nominiert. Zudem wurden von Sindelfingen das Post-Voba-Areal und das Goldbachquartier eingereicht.