Böblingen Tierschützer:Tauben verhungern im Park

Die Abteilung Umwelt und Grünflächen könne dort den Zustand der Stadttauben gut beobachten, ausgezehrte Tiere seien bisher nicht aufgefallen. Ebenso finden die Tauben nach diesen Beobachtungen auch außerhalb der Taubenschläge nach wie vor Futter. Doch will das Grünflächenamt der Stadt die Situation in den städtischen Taubenschlägen weiter intensiv beobachten und wenn nötig, die Fütterung mit artgerechtem Futter in angemessener Menge verstärken. „Aus den angeführten Gründen wird die Stadt Böblingen das Fütterungsverbot nicht lockern“, berichtet Fabian Strauch.

Aber der Verein will nicht aufgeben, zumal er zumindest in Stuttgart Gefahren von anderer Seite sieht. „Stellen Sie sich den Schaden für die Landwirtschaft vor, würden die 12 000 Stadttauben in Stuttgart die Stadt verlassen und ihre Nahrung auf den angrenzenden Feldern suchen“, sagt Anna Faix.