Böblingen - Mit einer eindeutigen Mehrheit haben die Vertreter die Fusion der Vereinigten Volksbank Böblingen-Sindelfingen und der Volksbank Reutlingen genehmigt. Die Auszählung der Stimmzettel unter notarieller Aufsicht ergab am Freitag eine Zustimmung von 94,6 Prozent bei der Vereinigten Volksbank und von 97,4 Prozent bei der Volksbank Reutlingen. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent in Böblingen und bei 94 Prozent in Reutlingen.