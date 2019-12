Böblingen/El Guettar Ein Wertstoffhof als Hoffnungsbringer

Die Stimmung im Land schwankt ­zwischen Enttäuschung und Hoffnung. Enttäuschung über den nur schleppenden Demokratisierungsprozess, der vor acht Jahren mit dem Arabischen Frühling begonnen wurde, aber nicht so recht in Gang kommt. Postengeschacher und Korruption lähmen die Entwicklung. „Ich glaube an gar nichts mehr. Das ist doch immer das Gleiche“, sagt Mounira Allagui resigniert. Die Dolmetscherin drückt damit aus, was viele Tunesier denken.