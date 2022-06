Bob Geldof in Leonberg Der Erfinder von Live Aid kommt

Auch Nena spielt in Leonberg

Dieser Ausnahme-Musiker kommt am 14. Juli zum Leonpalooza-Festival, das zum dritten mal auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle steigt. Er ist nicht der einzige Superstar, der zwischen dem 13. und 24. Juli in Leonberg Station macht. Am 15. Juli kommt Nena, am 17. Juli Curtis Stigers und am 20. Juli Paul Carrack – um nur einige zu nennen.