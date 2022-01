Blutspender aus dem Altkreis Zwei haben die Hundert geknackt

Und das ist auch gut so, denn der Bedarf ist groß. Der landesweit tätige DRK-Blutspendedienst hat sich vertraglich verpflichtet, viele Krankenhäuser zu versorgen, weiß Jörg Männer. Täglich werden in Deutschland laut Blutspendedienst 14 000 Blutspenden benötigt, denn Blut kann trotz aller medizinischer Fortschritte noch nicht künstlich hergestellt werden. So organisiert der Blutspendedienst mit den Ortsvereinen immer wieder Spendentermine. Während der Dienst sich um die medizinische Seite kümmert, organisiert der Ortsverein den Raum und das Drumherum, sprich die Ruhemöglichkeit nach dem Aderlass, bei dem ein halber Liter Blut entnommen wird, und das Vesper für die Spender. Wegen der Coronapandemie gibt es derzeit nur ein Lunch-Paket zum Mitnehmen.