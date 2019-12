Blutspenden in Leonberg Vor den Feiertagen gehen viele spenden

Auf die Ruhephasen wird genau geachtet

Los geht es mit der Anmeldung der Spender, dann folgt das kleine Labor, in dem die hauptamtlichen Mitarbeiter des Blutspendedienstes den roten Blutfarbstoff und die Blutgruppe der Spender bestimmen und Blutdruck und Temperatur kontrollieren. Weiter geht es mit einem kurzen Arztbesuch bei einem der vier Ärzte, die der Blutspendedienst mitgebracht hat. Sie entscheiden letztlich, ob tatsächlich Blut gespendet werden darf. Dann folgt die Blutentnahme, zwölf Liegen sind vorbereitet, knapp ein halber Liter Blut pro Spender fließt langsam in die vorbereiteten Beutel. Gemeinsam mit einem der Helfer geht es anschließend in den Ruheraum. Jeder Erstspender muss hier sicherheitshalber 15 Minuten im Liegen ausruhen und zehn Minuten im Sitzen. Wer häufiger spendet, darf schneller wieder aufstehen. Die Zeiten werden am PC überwacht. Dazu hat der Ortsverein ein eigenes Programm entwickelt mit Timern, die die genaue Liegezeit anzeigen und ob ein Bett oder ein Sitzplatz belegt ist oder nicht. Im Einsatz am PC ist ein Jugend-Rotkreuzler. Marco Lopresti ist seit zwei Jahren im Team, hier an der Ruhekontrolle ist er zum ersten Mal und macht seine Sache gut. „Aber an allen Stationen sind immer auch erfahrene DRKler mit dabei“, sagt Danny Rapp. 40 Aktive zählt das Leonberger DRK, außerdem knapp 20 Jugend-Rotkreuzler.

Besonders wichtig bei diesem Termin ist auch die Arbeit des Küchenteams. Die Helfer haben Linsen mit Spätzle und Saiten vorbereitet und dreierlei Quarkspeisen als Nachtisch. Und auch wenn niemand nur wegen des Essens Blut spendet, freuen sich doch alle am Ende über das leckere Essen und nette Gespräche mit den anderen Spendern.