Blutspende in Heimsheim Die Blutkonserven werden knapp

Deshalb findet in Heimsheim am Freitag, 27. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Spendenaktion in der Stadthalle (Förichstraße 10) statt. Das DRK weist darauf hin, dass die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards vorgenommen wird.