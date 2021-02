Leonberg - Kein normaler Blumenverkauf am Valentinstag – kein ausgiebiges Aussuchen, keine Beratung direkt vor Ort: Das stellt die Blumenkäufer landauf und landab vor echte Herausforderungen. Denn wie kommt man jetzt beispielsweise am Sonntag, dem Valentinstag, an den besonderen, liebevoll gebundenen Blumenstrauß in den Lieblingsfarben der Angebeteten?