Mitten in der Nacht in Großaufgebot der Feuerwehr in der Renninger Ortsmitte, von einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße steigt dichter Rauch auf: Gegen 0.45 Uhr am Montag schlägt ein Blitz in das Dach ein, der Dachstuhl brennt lichterloh. Die Feuerwehr kann das Feuer zügig unter Kontrolle bringen, Menschen werden nicht verletzt. Die oberste Wohnung ist trotzdem zunächst nicht bewohnbar.