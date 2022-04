Blickwinkel Watschenmann und Schlangenbändiger

Da wundert es nicht, dass es immer schwieriger wird, Führungspositionen im öffentlichen Dienst adäquat zu besetzen. In der Privatwirtschaft wird in der Regel besser bezahlt, und man steht bei weitem nicht so in der Öffentlichkeit. Bürgermeister riskieren zudem, nach nur einer Amtszeit wieder abgewählt zu werden. In den vergangenen Jahren hat dieser Trend zugenommen – sei es nun in Ludwigsburg oder eben in Weissach.

Nachfolge-Suche ist schwierig

Wobei die einst finanziell auf Rosen gebettete Strudelbachgemeinde ein Fall für sich ist. Und so dürfte an der Prognose, die der Noch-Amtsinhaber im Gespräch mit unserer Zeitung abgibt, einiges dran sein: Es wird sehr schwer sein, geeignete Interessenten für Daniel Töpfers Nachfolge zu finden. Wer sich genau anschaut, was in den vergangenen Jahrzehnten rund ums Rathaus gelaufen ist, dürfte sich genau überlegen, ob solch ein Posten wirklich erstrebenswert ist.

Zumal es zu einfach wäre, die Ursache vor allem in der rigorosen Vorgehensweise des aktuellen Amtsinhabers zu suchen. Auch früher gab es stets Probleme, unter denen Weissach bis heute leidet. Daniel Töpfer hat auf die harte Tour versucht, das Schlangennest, wie es oft genannt wird, zu bändigen. Ob er Erfolg hatte, wird sich erst zeigen, wenn er schon lange nicht mehr da ist.