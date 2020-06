Bildung wegen Corona lahmgelegt Das sagt die Ministerin

„Wir wissen, dass die aktuelle Situation insbesondere die Familien im Land sehr belastet. Der Vergleich Kinos oder Freizeitparks mit Schulen hinkt allerdings: Ob ich ein Kino oder einen Freizeitpark besuche, entscheide ich selbst und nehme damit dann auch ein entsprechendes Risiko in Kauf. Dies sieht in der Schule aufgrund der Schulpflicht anders aus. Dort, wo es Pflicht ist, muss auch der Schutz der Gesundheit für alle gewährleistet sein, da man ja nicht frei wählen kann, ob man hingeht oder nicht. Sprich: als Schulverwaltung haben wir eine Verantwortung gegenüber den Lehrkräften und sonstigen Angestellten an den Schulen sowie den Kindern.