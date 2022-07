Bildung in Leonberg Die Mörikeschule hat jetzt eine Bibliothek

Als Oberbürgermeister Martin Georg Cohn das Wort ergreift, wird es plötzlich still: „In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass Kinder sich eine eigene Bibliothek in der Schule wünschen“, sagt er. Würden doch viele ihre Zeit vor ihrem Tablet oder dem Fernseher verbringen. Bücher haben an Attraktivität verloren.