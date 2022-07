Bildung im Strohgäu Volkshochschulen erholen sich langsam

Gut 300 Angebote und den Schwerpunkt „Zusammenkommen – zusammenfinden“ bietet Korntal-Münchingen. „Ins Gespräch kommen und sich zu aktuellen Fragen austauschen, ist Teil des lebenslangen Lernens an der VHS“, sagt Cornelie Class-Hähnel. Einige Veranstaltungen seien darauf ausgerichtet, mehr vom Leben in anderen kulturellen Kontexten zu erfahren. 500 Kurse und den Schwerpunkt „Kinder und Familie“ hat Gerlingen. „Unsere Angebote sollen Kinder und Familien unterstützen und Begeisterung an Bewegung, Natur, Bildung und Zusammenhalt fördern“, sagt Markus Fink. Das neue Programm erscheint am 18. Juli, das Korntal-Münchinger ist bereits raus.