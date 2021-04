Bildung Gibt es bald nur noch eine Grundschule in Mönsheim?

Auch sei es für den täglichen Ablauf von großem Vorteil, alle Schüler und Lehrer an einem Standort zu haben. Für die Mönsheimer Schüler bedeutet das, dass sie dann auf jeden Fall alle ab Klasse 5 per Schulbus pendeln müssten. Zwar gab es im Gemeinderat einige Worte des Bedauerns ob des geplanten Abzugs der GMS. So sagte Walter Knapp (FWG): „Es schmerzt, wenn man eine Schule abgeben muss.“ Aber, so fügte er hinzu, man habe dann „die Möglichkeit, einen tollen Kindergarten im Schulcampus aufzubauen.“ Seine Fraktionskollegin Margit Stähle ergänzte, dass sie das Vorgehen befürworte, wenn man den gewonnenen Platz für die Betreuung von Kindern bis zehn Jahren nutze. Denn das hatte der Bürgermeister dem Gemeinderat in Aussicht gestellt: Wenn nur die Grundschule mit den entsprechenden Betreuungsangeboten im Gebäude untergebracht wäre, gebe es genügend Platz, um die Appenbergschule in ein „Kinderbildungszentrum“ umzuwandeln. Der Kindergarten „Wichtelhaus“ könnte am jetzigen Standort aufgegeben und dort integriert werden.