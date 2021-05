Bikertreff am Glemseck Die Polizei kontrolliert und informiert

Wie aus dem Sicherheitsbericht außerdem hervorgeht, sind die mit Abstand häufigsten Ursachen unangepasste Geschwindigkeit – in 32 Prozent aller Unfälle – und Überholmanöver (27 Prozent). Die Gefahren resultieren dabei aus eigenem Verhalten – Überschätzung des fahrerischen Könnens, Handlingfehler vor allem zu Beginn der Saison oder auch technische Veränderungen – und aus dem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Darunter fallen laut der Polizei sowohl die verspätete Wahrnehmung als auch eine Unterschätzung der Geschwindigkeit von Motorrädern.

Auch Autofahrer haben Interesse

Christian Stroezel wohnt im Landkreis Ludwigsburg, doch als er am Leonberger Glemseck von seiner Maschine absteigt, ist er 200 Kilometer unterwegs gewesen. Motorradfahren bedeute Abwechslung für ihn, erzählt er. Mehr als Abwechslung ist es hingegen für den 57-jährigen Unternehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Motorradfahren bedeute ihm ein „Ausbrechen aus der verheerenden wirtschaftlichen Lage“. Ob er seinen Betrieb über die Pandemie hinweg retten könne, hoffe er nur noch. Er wisse es nicht.

Fahrradfahrer haben am Sonntag ebenso Halt am Glemseck gemacht. Sie schauen auf die Motorräder, aber einkehren können sie ebenso wenig wie alle anderen. Es ist geschlossen. Wolfgang Roth schaut ebenfalls nur zu. Der Hechinger hat sich entspannt an eine Leitplanke gelehnt. Er sei mit dem Auto gekommen, erzählt er, schon lange habe er sich den Bikertreff mal anschauen wollen, sein eigenes Motorrad sei noch nicht fahrbereit.

Der 64-Jährige betrachtet die allzu PS-starken Maschinen skeptisch. Man könne sie gar nicht ausfahren und oft spüre man die Geschwindigkeit gar nicht, sagt er. Aber „der Führerschein ist schnell weg“.