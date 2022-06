Biker-Hotspot Leonberg So laut wie ein Presslufthammer

Ein Brennpunkt im Kreis Böblingen ist beispielsweise die Landesstraße 1187 zwischen der Autobahnausfahrt Leonberg-Ost und Büsnau. Auf dieser Strecke durch das Mahdental wurde an Wochentagen ein durchschnittliches Aufkommen von 142 Motorrädern gemessen. An Wochenenden ist diese Zahl fast viermal so hoch – es wurden an diesen Tagen durchschnittlich 535 Motorräder gezählt. In der Neuen Ramtelstraße sind wochentags im Schnitt 175 Biker unterwegs. Am Wochenende erhöht sich die Zahl circa um den Faktor 1,6 – es wurden 275 Zweiräder registriert.

Staatssekretärin sieht Parallelen zum Abgasskandal

Staatssekretärin Elke Zimmer erinnert an die vom Bundesrat am 15. Mai 2020 verabschiedeten Forderungen an die Europäische Union, an Bund und Hersteller, gegen unnötigen Motorradlärm vorzugehen – und sieht Parallelen zum Abgasskandal bei Diesel-Pkw: „Die vorgegebenen Grenzwerte werden zwar am Prüfstand eingehalten. Im Normalbetrieb auf der Straße sind Motorräder jedoch häufig lauter, und zwar zum Teil erheblich. Das muss nicht sein. Motorräder müssen leiser werden, unabhängig davon, wer sie wo fährt.“

„Leise Fahrweise ist im Interesse aller“

Die Grünen-Politikerin appelliert auch an die Motorradfahrenden: „Eine rücksichtsvolle und leise Fahrweise ist im Interesse aller. Ich habe kein Verständnis, wenn Motorräder bewusst auf laut getrimmt werden. Lautes Fahren und unnötiges Hin- und Herfahren geht immer zu Lasten anderer und deren Gesundheit.“ Die Auswertung der Pegel von Vorbeifahrenden an den 100 untersuchten Strecken zeigt, dass etwa jedes dritte Motorrad lauter ist als 90 Dezibel, bei den Pkw waren es lediglich vier Prozent. Fast jedes dritte vorbeifahrende Motorrad ist damit so laut wie ein Presslufthammer oder eine Kreissäge.

Die Untersuchungen zeigen, dass an Samstagen und Sonntagen gegenüber einem Wochentag durchschnittlich doppelt so viele Motorräder unterwegs sind. An einigen Strecken wurden an einem Wochenendtag sogar sieben bis neun Mal so viele Motorräder gezählt wie an einem Wochentag.