Existenzrelevanz der Kirche

Wieso wurden die Kirchen nicht als systemrelevant eingestuft? Auf diese Frage ging der Leonberger Dekan Wolfgang Vögele in seinem Bericht ein. Im Anschluss an den württembergischen Landesbischof Frank Otfried July sprach er von der „Existenzrelevanz“ der Kirche. „Eine Gesellschaft ist ein organisches Ganzes, das auf verschiedenste Beiträge angewiesen ist, um lebendig zu bleiben. Auch auf solche, die allzu schnell aus dem Blick geraten: Bildung, Kultur, Theater, Musik oder Sport. Dazu gehört auch die Kirche“, sagte der Dekan.

Die Kirche biete Orte, an denen Menschen auf Gottes Wort hören, miteinander beten und sich seelsorgerlich und diakonisch um andere kümmern. „Orte, an denen das Leben in seiner Fülle gefeiert wird – auf den Höhen, die Menschen erleben, aber auch in den Tiefen, die sie durchleiden müssen“, sagte Wolfgang Vögele.