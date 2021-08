Bezahlbarer Wohnraum Rutesheim vermietet Wohnungen

Alle Wohnungen sind neu

Anzubieten hat die Stadt für Berechtigte einiges. In der Pfarrstraße 8, Fertigstellung Anfang 2022 (Mietpreisbindung zehn Jahre), stehen vier Drei-Zimmer-Wohnungen, davon zwei barrierefrei zur Verfügung. In der Pforzheimer Straße 53, Fertigstellung Anfang 2022 (Mietpreisbindung 15 Jahre), werden drei Zwei-Zimmer-Wohnungen und sieben Drei-Zimmer-Wohnungen errichtet, in der Heimerdinger Straße 41, Fertigstellung im Herbst 2022 (Mietpreisbindung 25 Jahre), drei Zwei-Zimmer-Wohnungen, vier Drei-Zimmer-Wohnungen und vier Vier-Zimmer-Wohnungen. Im Pfuhlweg 4, der Baubeginn ist noch nicht erfolgt (Mietpreisbindung 15 Jahre), sind fünf Wohnungen geplant.