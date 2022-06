Einige Tage bei der Ausstellung standen bereits ganz im Zeichen der Kinder-und Jugendhospizarbeit. So machte der Kinder-Lebenslauf auf dem Engelberg Station. Mit einer Pilgerreise über insgesamt 7000 Kilometer setzt der Bundesverband Kinderhospiz ein Zeichen für seine Arbeit. Vom Startevent in Berlin aus wird die Engelsfackel durch ganz Deutschland getragen. Der Lauf endet am 7. Oktober wieder in Berlin – beim Welthospiztag. „50 000 Familien sind bundesweit betroffen, haben ein lebensverkürzend erkranktes Kind. Dabei sind die Begleitung der Geschwisterkinder, die Unterstützung der ganzen Familie und die Trauerbegleitung von Familien untrennbare Aufgabenbereiche der Kinder-und Jugendhospizdienste“, sagt Claudia Berner.