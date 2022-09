Bewährung widerrufen Helmut Epple muss ins Gefängnis

Der kreisbekannte Weissacher Helmut Epple, der bei den Bürgermeisterwahlen unter anderem in Weil der Stadt, Renningen und zuletzt in Weissach kandidiert hatte, muss ins Gefängnis. Das bestätigt das Amtsgericht in Leonberg. 2020 war Helmut Epple vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden, zudem legte ihm das Gericht auf, 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten zu müssen. Zwar hatte Epple versucht, vor dem Oberlandesgericht in Revision zu gehen, war damit jedoch nicht erfolgreich.