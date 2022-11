Betrunkener will Taxi nicht bezahlen 54-Jähriger greift Polizisten an

Der Tatverdächtige war gegen 23.40 Uhr mit einem Taxifahrer in der Grabenstraße in Leonberg in Streit geraten, da er für die Fahrt nicht bezahlen wollte. Ein Atemalkoholtest des 54-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wirkte zudem desorientiert, sodass ihn der Polizeibeamte und seine Kollegin in Gewahrsam nehmen wollten. Zuvor sollte im Krankenhaus festgestellt werden, ob er aus ärztlicher Sicht auch als gewahrsamsfähig eingestuft werden konnte. Der Tatverdächtige verhielt sich mit Beginn der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und aggressiv.