Der 48-Jährige fuhr in der Straße „In den Ziegelwiesen“ über einen Betonstopper und saß mit seinem Fahrzeug auf. Der Versuch, rückwärts frei zu kommen, scheiterte. Also fuhr er vorwärts über einen Rasenweg, beschädigte dabei eine Hecke und rollte schließlich mit dem rechten Vorderreifen auf das erhöhte Eingangspodest des Supermarktes. Dabei verschob er einen schweren Steinpflanzkübel um mehr als einen Meter. Bei dieser Kollision platzte der rechte Vorderreifen. Wie der Mann seinen Wagen wieder frei bekam, ist noch unklar. Jedenfalls machte er sich aus dem Staub. Passanten verständigten die Polizei, die den Transporter samt Fahrer in der Gartenstraße fand.