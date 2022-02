Betrunkener in Leonberg Mann fährt Schlangenlinien und baut Unfall

Leonberg - Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Leonberg gebaut. Um 21.30 Uhr war der betrunkene Fahrer mit seinem Peugeot in der Feuerbacher Straße aus Richtung Ditzingen kommend unterwegs. Einem Zeugen, der sich hinter dem Peugeot befand, fiel auf, dass dieser in Schlangenlinien fuhr. An einer roten Ampel stoppte der 38-Jährige seinen Wagen, rollte dann aber rückwärts auf das Auto des Zeugen auf.