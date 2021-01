Betrugsmaschen Enkeltrick, falsche Finanzbeamte und Unfälle

Die Betrüger sind hartnäckig

Am Donnerstag rief ein angeblicher Finanzbeamte bei mehreren Menschen in Ludwigsburg an und versuchte, sie dazu zu bewegen, angeblich offene Forderungen des Amtes zu begleichen. Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich am Donnerstagnachmittag bei einem älteren Herrn in Böblingen und erklärte, dass die Bank eine offenbar unberechtigte Abbuchung von dessen Konto nach Osteuropa festgestellt habe. Für eine noch mögliche Rückbuchung sollte der Mann seine Kontodaten telefonisch übermitteln.