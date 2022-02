Weil der Stadt - Am Donnerstag ist ein älteres Ehepaar aus Weil der Stadt Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei berichtet, kontaktierte ein vermeintlicher Polizist den Mann gegen 10 Uhr über seine Festnetznummer. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der Betrüger ihn und seine Frau davon, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen war und auch das Geld des Ehepaars auf der Bank nicht mehr sicher sei. Der Geschädigte hob daraufhin mehrere Tausend Euro bei seiner Bank ab, während seine Frau zu Hause weiter mit den Tätern telefonierte. Das Geld wurde laut der Polizei zwischen 12.30 und 13 Uhr von einem unbekannten Täter an der Wohnanschrift des Ehepaares abgeholt.